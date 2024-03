Top 14 : L’UBB pousse un coup de gueule !

Jean de Teyssière

Alors que l'UBB n'avait pas perdu le moindre match à domicile cette saison, les hommes de Yannick Bru ont concédé deux défaites consécutives, face au Stade France puis face à la Section paloise. En recevant le Racing 92, l'objectif était forcément de sortir victorieux et ce fut chose faite avec un succès large, 21-5. Mais l'arbitrage n'a pas du tout été du goût de Yannick Bru, le manager de l'UBB, qui l'a fait savoir.

Le match face au Racing 92 avait tout du match piège pour une équipe de l'UBB en méforme ces dernières semaines. L'équipe girondine restait sur deux défaites consécutives en Top 14, dont une déroute face à Castres (12-41). Au stade Chaban-Delmas, l'UBB a gagné et monte sur la troisième place du podium.

«Je trouve que nous avons été très mal arbitrés sur le jeu au sol»

En conférence de presse après la victoire de l'UBB face au Racing 92, le manager de l'équipe bordelaise, Yannick Bru, s'est montré agacé de l'arbitrage : « C’est plus facile de parler après une victoire mais nous préparons les matchs avec beaucoup de soin avec les arbitres et je pense que ça ne sert pas à grand-chose. J'étais très mécontent à la mi-temps de l'appréciation du jeu au sol même après un match gagné. Chacun livre sa prestation et on va l'analyser froidement mais je trouve que nous avons été très mal arbitrés sur le jeu au sol. Je le dis car j'ai l'impression que mes joueurs font beaucoup d'efforts et en première mi-temps, j'étais assez frustré. »

Top 14 : Urios a trouvé son maître depuis l'UBB ! https://t.co/PIzyULwpbF pic.twitter.com/TW4ZhB4LxY — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

«Nous avons été meilleurs en seconde mi-temps,»