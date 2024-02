Top 14 : La légende anglaise annonce son arrivée !

Axel Cornic

Star internationale, Owen Farrell a bientôt débarquer dans le Top 14. Le Racing 92 a en effet annoncé le gros coup, avec le meilleur réalisateur de l’histoire du rugby anglais qui a signé un contrat de deux ans. Dans un entretien diffusé sur les réseaux sociaux il explique son choix, alors qu’il n’a connu que les Saracens comme seul club au cours de sa carrière.

Habitué des grosses recrues, le Racing 92 a fait très fort cette fois. Le club francilien a en effet annoncé l’arrivée d’une des plus grandes stars de la planète ovale avec Owen Farrell, qui posera ses valises en région parisienne à partir de la saison prochaine, pour deux ans.

« C’est difficile de quitter un endroit qui a été ma maison depuis que j’ai 14 ans »

Dans un entretien diffusé sur les réseaux sociaux des Saracens, l’international anglais aux 112 sélection a expliqué que ce choix de rejoindre le Racing 92 n’a pas été simple. « C’est difficile de quitter un endroit qui a été ma maison depuis que j’ai 14 ans. La décision a été difficile à prendre, mais elle est passionnante pour notre famille. Nous n’avons jamais envisagé de faire quelque chose de différent auparavant » a expliqué Owen Farrell, qui après la dernière Coupe du monde a décidé de mettre de côté sa carrière internationale.

« Nous avons pensé qu’il serait bon d’aller vivre quelque chose de différent et le moment nous semble bien choisi »