Rugby : Urios tire la sonnette d'alarme

Arnaud De Kanel

Nouveau coup d'arrêt pour l'ASM ! Opposés au Stade Toulousain dimanche soir en clôture de la 16ème journée de Top 14, les hommes de Christophe Urios se sont inclinés à l'issue d'une rencontre riche en essais mais également en erreurs individuelles qui ont le don d'énerver le Montpelliérain. Ce dernier est d'ailleurs très pessimiste pour une place dans le top 6 qui permettrait à Clermont de disputer les phases finales.

L'ASM n'y arrive plus. Défaits pour la troisième fois de la saison en Top 14 à domicile, les Jaunards bouclent cette 16ème journée de championnat à la 8ème place, à quatre points de la sixième synonyme de phase finale. La situation devient préoccupante pour Clermont et Christophe Urios a volontiers concédé qu'il y avait encore beaucoup de travail pour atteindre les objectifs fixés.

«Il faut que les mecs montent le niveau»

« C'est le même match que Bordeaux (défaite 35-40, le 29 décembre dernier lors de la 11e journée). On marque des essais et on donne des choses. Il y a eu des erreurs individuelles qui nous ont coûtés très cher. Il faut que les mecs montent le niveau. On fait tellement d'erreurs de cadets... ce n'est pas possible. Je pensais qu'on allait renverser le match. Mais encore une fois, on ne maîtrise pas cette dernière touche. On a donné des points facilement, à l'image du début de la deuxième période », a-t-il regretté dans des propos relayés par La Montagne . Le coach de l'ASM ne digère pas et s'inquiète à demi-mot pour la suite.

«On a encore beaucoup de travail»