Top 14 : Urios a trouvé son maître depuis l'UBB !

Considéré comme l’un des meilleurs techniciens du Top 14, Christophe Urios ne doit pas aimer ses voyages au Pays basque. En trois confrontations avec l’Aviron Bayonnais, entre l’Union Bordeaux-Bègles et l’ASM Clermont Auvergne, il n’a en effet pas gagné une seule fois et cela commence à devenir un véritable problème.

Alors que le XV de France va reprendre son Tournoi des 6 Nations avec la rencontre face à l’Italie ce dimanche (16h), le Top 14 continue avec la course aux barrages qui s'intensifie. Et on ne peut pas dire que l’ASM Clermont Auvergne ait fait une très bonne opération…

Urios n’y arrive pas à Bayonne !

Car les hommes de Christophe Urios se sont cassés les dents sur un Aviron Bayonnais (21-13), qui fait peur à tout le monde dans son antre de Jean Dauger. Les Basques sont tout bonnement invaincus à domicile depuis leur retour en Top 14 et le manager de 58 ans en sait quelque chose, puisque ce n’est pas sa seule défaite là-bas ! La malédiction a débuté avec l’UBB la saison dernière et s’est donc poursuivie avec l’ASM, avec au total trois défaites consécutives dans le stade bayonnais !

« Je ne sais pas si c’est un coup d’arrêt ou un coup de pied au cul… »