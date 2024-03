Top 14 : La presse le fait totalement craquer !

Axel Cornic

La conférence de presse qui a suivi la rencontre entre le RCT et l’USAP ce samedi (44-22), n’a pas vraiment été de toute tranquillité. Le coach toulonnais Pierre Mignoni s’est en effet emporté envers un journaliste présent sur place, contestant ses derniers articles sortis au sujet de la vie interne du club toulonnais.

Le début d’année 2024 n’a pas été fameux pour le RCT, qui a enchainé les déconvenues. Pourtant, le manager Pierre Mignoni a toujours érigé en priorité absolue l’union du groupe face à l’adversité... qui ne semble toutefois tenir qu’en public.

« Si vous n’êtes pas content, tu peux changer de club ou m’appeler, je suis disponible »

Car L’Equipe a livré quelques révélations concernant l’ambiance du groupe toulonnais, relayant notamment un message envoyé par Pierre Mignoni à ses joueurs. « Reprise lundi matin, poids et masse grasse lundi 10h. Pour les fumeurs, nettoyage de votre fumoir. Cette pièce sera fermée. L’institution RCT ne peut plus accepter cela. Si vous n’êtes pas content, tu peux changer de club ou m’appeler, je suis disponible » peut-on lire dans l’article du quotidien.

« Ne t'inquiète pas je vais porter plainte ! »