Scandale avec le XV de France, l’arbitre a tout avoué à Galthié

Arnaud De Kanel

Lors de la Coupe du monde de rugby 2023, le XV de France a été éliminé dans la controverse par l'Afrique du Sud en quarts de finale. Il a en effet été question de l'arbitrage de ce choc. Cinq mois après cet événement, Fabien Galthié a choisi de revenir sur les décisions qui ont marqué ce match décisif. Dans ses récentes déclarations, il a révélé que l'arbitre en charge de la rencontre, Ben O'Keeffe, lui aurait confié son insatisfaction quant à sa propre prestation lors de cette confrontation majeure.

C'est une défaite qui a du mal à être digérée. En octobre dernier, le XV de France chutait d'un petit point en quarts de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud après un scénario cruel. A chaud, Antoine Dupont notamment, avait vivement critiqué les décisions de l'arbitre, le Néo-Zélandais Ben O'Keeffe. La semaine passée, Fabien Galthié a révélé que l'arbitre lui avait fait part de son insatisfaction au sujet de sa performance.



Ntamack : Un joueur du XV de France balance sur son retour ! https://t.co/pXpLdVCwAE pic.twitter.com/ERxIQ8eDVV — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

«Le résultat du match a été impacté par des décisions discutables»

Au moment de dresser le bilan du 6 Nations, Fabien Galthié a forcément été questionné sur cet épisode douloureux. « Je suis très serein pour en parler. La décision fait partie du match et on l'accepte. On peut en parler à froid, de manière rationnelle. (...) Mais quatre ou cinq mois après on peut en parler pour voir ce qui a été bien fait ou mal fait. Oui je peux dire que le résultat du match a été impacté par des décisions discutables et même très discutables. On a discuté de certaines décisions à Shape of the game, tout le monde était d'accord sur le fait que certaines décisions n'étaient pas les bonnes », a déclaré le sélectionneur du XV de France juste avant de révéler sa conversation jusque-là secrète avec Ben O'Keeffe.

«Il n’était pas du tout satisfait de sa performance»