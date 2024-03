XV de France : Galthié a transformé le nouveau Dupont

Axel Cornic

Avec l’absence d’Antoine Dupont, partie faire la tournée américaine avec France 7 afin de préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024, une place était à prendre à la mêlée. Et si Maxime Lucu semblait être le favori, c’est finalement Nolann Le Garrec qui a fait la différence lors du Tournoi des 6 Nations, surfant d’ailleurs sur sa belle lancée avec son retour en Top 14.

Ce week-end, tous les internationaux étaient de retour en Top 14, avec la fin du Tournoi des 6 Nations. L’occasion de revoir notamment Nolann Le Garrec, l’une des grandes révélations de la compétition, puisqu’il a sur remplacer Antoine Dupont au poste de demi de mêlée, sous le maillot du XV de France.

Le XV de France frôle la catastrophe, il vide son sac https://t.co/I1qS0L1lwD pic.twitter.com/vQAKhsPj9V — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

« C’est sûr que ses deux derniers matchs lui ont fait beaucoup de bien »

Et les belles choses montées face au Pays de Galles et à l’Angleterre lors du 6 Nations 2024, semblent avoir relancé le jeune Le Garrec, auteur de la pénalité de la gagne ce samedi pour la victoire du Racing 92 sur la pelouse du Castres Olympique (21-23) « C’est sûr que ses deux derniers matchs lui ont fait beaucoup de bien. C’est un peu bizarre à dire mais il apporte à la fois son insouciance et sa maturité, il est capable de coller au ballon. Il plaque, il bute et son jeu au pied précieux » a expliqué l’adjoint francilien Dimitri Szarszewski, d’après RMC Sport .

« J’espère que les voyants sont enfin au vert pour nous »