Le Stade Français, cet étonnant leader !

Personne n’en parle, mais l’actuel leader du Top 14 n’est ni le Stade Toulousain ni l’UBB, pourtant étincelant le week-end dernier. C’est le Stade Français. Une équipe qui gagne sans briller mais qui va tout droit vers les demi-finales du Top 14.

Les éloges après le choc du Top 14 entre l’UBB et le Stade Toulousain n’ont pas cessé depuis dimanche dernier. La rencontre a tenu en haleine tous les amateurs de rugby. Et beaucoup imaginent déjà cette affiche se rejouer à l’occasion des phases finales en fin de saison. Pourquoi pas ! Mais en attendant, le vrai leader du Top 14, l’équipe la plus proche d’obtenir un ticket direct pour les demi-finales, c’est le Stade Français. Le club parisien caracole en tête du championnat depuis le début de la saison, et rien ne semble contrarier la bonne dynamique. Dans un presque anonymat, à peine perturbé par le buzz généré par les essais de son ailier fidjien Peniasi Dakuwaqa ou le bon début de saison de Léo Barré qui lui a valu les honneurs du XV de France, le Stade Français s’envole en tête du Top 14 et possède déjà 10 points d’avance sur l’Union Bordeaux-Bègles, actuel troisième. Preuve du très bon travail du duo Laurent Labit – Karim Ghezzal, fraîchement arrivé du staff du XV de France.

#TOP14 - Le classement de la J19Personne ne veut se lâcher dans ce classement 🥊Le @SFParisRugby occupe seul la tête 🔝L'@UBBrugby revient sur le podium 3⃣La course au top 6 va être longue jusqu'à la fin 🏎️--Le classement en détail 👉 https://t.co/tN1rONgnfA pic.twitter.com/XcGVlhGUsB — TOP 14 Rugby (@top14rugby) March 24, 2024

L’une des plus mauvaises attaques du championnat

Le plus étonnant, c’est que le Stade Français ne présente pas le jeu offensif le plus captivant. Et cela se voit dans les statistiques. L’équipe parisienne affiche la deuxième plus mauvaise attaque du championnat. Seulement 400 points marqués en 19 rencontres, soit 21 points en moyenne. A titre de comparaison, le Stade Toulousain, meilleure attaque du Top14, affiche une moyenne de 28,7 points par match. Seul Montpellier (385 points au total), actuel treizième du Top 14, possède un plus mauvais rendement offensif. Mais à la différence des Héraultais les Parisiens sont pragmatiques. Ils marquent peu mais ils gagnent souvent. Sans éclat, le Stade Français n’a perdu que cinq fois cette saison. Grâce notamment à une défense de fer qui elle, en revanche, affiche des statistiques honorables. La meilleure défense du championnat n’a encaissé que 322 points. C’est le fruit du travail effectué par l'Anglais Paul Gustard, spécialiste de la défense au sein du staff.

Danger pour la fin de saison

Mais à force de gagner « moche », le Stade Français ne se met-il pas en danger ? Le matelas de points en tête du Top 14 est conséquent. Mais la plupart des concurrents aux phases finales devraient finir fort. Notamment ceux qui ont récupéré tous leurs internationaux et vont enfin profiter d’un effectif au complet, comme Toulouse, La Rochelle, l’UBB ou Toulon. Et face à ce peloton ambitieux le club parisien n’est pas à l’abri d’une petite dégringolade au classement en fin de course. D’autant que le calendrier qui attend les Parisiens s’annonce costaud. Avec notamment des confrontations directes contre Le Stade Toulousain, l’UBB et Toulon. Pour le Stade Français, les phases finales commencent déjà.

Le calendrier de fin de saison du Stade Français en Top14 :

Va à Montpellier

Reçoit Bayonne

Va à Clermont

Va à Toulouse

Reçoit l’UBB

Va à Castres

Reçoit Toulon