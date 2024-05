UBB - Mercato : Jalibert lâche une annonce pour son avenir

Thibault Morlain

Depuis le début de sa carrière en tant que joueur de rugby professionnel, Matthieu Jalibert n’a connu qu’un seul club : l’Union Bordeaux-Bègles. C’est en 2017 qu’il a fait ses grands débuts avec le club bordelais en Top 14 et le voilà aujourd’hui bien installé comme le titulaire au poste de demi d’ouverture. Une belle histoire partie pour durer ? Aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2025 avec l’UBB, Jalibert a fait le point sur son avenir.

Joueur de l’UBB depuis 2017, Matthieu Jalibert décidait de prolonger son contrat jusqu’en 2025 en octobre 2021. La fin du bail approche pour le demi d’ouverture de 25 ans et forcément, des questions se posent concernant son avenir. Jalibert quittera-t-il l’Union Bordeaux-Bègles pour découvrir un nouveau club ? Décidera-t-il de poursuivre l’aventure là où il est et de signer un nouveau contrat ?

« Il y a des discussions, mais… »

Invité de France Bleu , Matthieu Jalibert a été interrogé sur son avenir et la possibilité d’une prolongation de contrat avec l’UBB. A cela, le demi d’ouverture de 25 ans a révélé que les discussions avaient débuté : « Ce n’est pas que cette question me dérange, mais j’ai plus envie de me concentrer sur la fin de saison. Je suis en fin de contrat en 2025, et bien sûr qu’il y a des discussions qui ont commencé avec mon agent et le président, mais comme je l’ai dit aux deux parties, j’ai vraiment la tête à la fin de saison. Mon principal objectif, c’est de qualifier le club pour le top 6 et d’aller chercher nos objectifs. Je ne me prends pas la tête avec ça, il y aura un moment pour discuter de tout ça et prendre des décisions ».

« Ce n’est pas le moment d’y réfléchir »