NBA : Pour son avenir, Steph Curry prend exemple sur LeBron James

Florian Barré

À 35 ans, Stephen Curry se rend bien compte que la fin approche en NBA. Bien qu’il soit encore aujourd’hui au meilleur de sa forme - au sortir d’une saison à 29.4 points par match en moyenne - le double MVP n’a plus beaucoup d’années devant lui. Et pour performer encore quelques années, qui de mieux que LeBron James comme mentor ?

Interviewé il y a quelques jours par Willie Guest sur la chaîne Sunday Today , Stephen Curry s’est exprimé au sujet d’une possible fin de carrière. Le quadruple champion NBA a déjà 35 ans, et s’il lui reste encore deux ans de contrat avec les Warriors, le temps ne joue certainement pas en sa faveur. Le meneur de jeu de Golden State, qui sort d’une saison à 29,4 points par match avec 35 minutes de moyenne, est lucide sur sa situation. Il connaît les clés pour continuer à jouer au plus haut niveau, notamment en prenant exemple sur son ennemi préféré.

« Il y a des gars comme LeBron… »

Après avoir récemment parlé de Tom Brady (NFL), il répète qu’il n’a pas l’intention de lâcher prise : « Évidemment, on commence à y penser et on se rend compte de l’importance des deux ou trois prochaines années si je veux continuer à repousser les limites le plus loin possible. » Et à bientôt 39 ans, LeBron James est peut-être le meilleur exemple en matière de longévité. « Il y a des gars comme LeBron… Qu’en pensez-vous ? Il a déjà 20 saisons à son actif… On peut s’inspirer de tout le travail qu’il a accompli pendant l’intersaison, du soin qu’ils mettent à rester en forme et à être au plus haut niveau… J’aime me dire que je peux utiliser ce temps pour me donner la motivation nécessaire pour suivre cet exemple et profiter de toutes ces opportunités. Un jour, cela se terminera, mais ce ne sera pas si tô t. » a conclu Curry.

LeBron James, l’exemple parfait