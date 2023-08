NBA : Embiid, Jokic… Il prévoit du très lourd pour Wembanyama

Florian Barré

En préparation avec les San Antonio Spurs avant la prochaine saison NBA, Victor Wembanyama espère réaliser une grande campagne rookie pour sa première année dans l’élite. Depuis son arrivée aux États-Unis, le prodige français fait tourner de nombreuses têtes, au point d’être déjà comparé aux tout meilleurs, notamment par Eric Pincus, qui le voit atteindre les niveaux de Joël Embiid et Nikola Jokic.

Ces dernières semaines, Victor Wembanyama vit un véritable rêve éveillé. Sélectionné en première position pour les San Antonio Spurs, il a été accueilli dans le Texas comme une superstar. Cet été, il ne disputera d’ailleurs pas la Coupe du monde avec l’équipe de France afin de se préparer au mieux pour réussir ses débuts en NBA. Néanmoins, l’ancien joueur des Mets aura peut-être besoin de temps avant de trouver ses marques dans la Grande Ligue.

À quoi s’attendre pour les débuts de Wembanyama ?

Si sa défense devrait se faire remarquer dès le départ avec sa taille, son potentiel offensif a besoin d’être peaufiné avec le temps. Voilà pourquoi le titre de rookie de l’année n’est pas garanti, d’autant que Wemby pourrait être parfois ménagé durant la saison pour éviter les blessures. Il faudra alors certainement être patient pour voir l’intérieur tricolore dominer. C’est du moins ce que pense le journaliste Eric Pincus, persuadé que celui-ci a le potentiel pour égaler les meilleurs pivots actuels de la NBA avec du temps.

« Il a le talent pour atteindre le niveau de Jokic et Embiid »