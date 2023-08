NBA : Un crack des Lakers déclare sa flamme à LeBron James

Hugo Chirossel

Si les Lakers ont finalement réussi à se hisser jusqu’en finale de la conférence Ouest la saison passée, c’est en partie grâce à l’émergence d’Austin Reaves. Ce dernier s’est imposé comme un élément important dans le cinq majeur des Angelinos, avec qui il a récemment prolongé son contrat pour quatre saisons et 52M€. Le joueur âgé de 25 ans s’inspire énormément de son coéquipier LeBron James, qui a eu un rôle dans son choix de rester chez les Lakers.

De non-drafté à titulaire chez les Lakers. La saison dernière a marqué un tournant dans la carrière d’Austin Reaves. Face aux soucis rencontrés par son équipe, l’arrière de 25 ans a su montrer à Darvin Ham qu’il pouvait compter sur lui, à tel point que son entraîneur l’a finalement intégré dans son cinq majeur. Après avoir atteint la finale de la conférence Ouest, Austin Reaves va maintenant découvrir la Coupe du monde avec Team USA.

NBA : C’est prédit, Wembanyama va marcher sur la concurrence cette saison https://t.co/0ozyDJWcYX pic.twitter.com/P6nsmRE5dc — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

« J'ai beaucoup appris de son intelligence de jeu »

Quand on lui demande quelles sont les qualités qui lui ont permis d’atteindre ce niveau, Austin Reaves estime que c’est « un peu de tout, mais surtout savoir jouer juste. J'ai la chance d'avoir LeBron James comme coéquipier et j'ai beaucoup appris de son intelligence de jeu. Je crois pouvoir dire qu'on s'est trouvé de ce point de vue. Savoir où tes coéquipiers aiment recevoir le ballon, comment ils aiment se démarquer... C'est ce genre de chose qui fait que j'ai le succès que j'ai aujourd'hui », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à L'Équipe .

« Le meilleur joueur de l'histoire »