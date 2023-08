Quiz sur l’histoire de la Coupe du monde de basket

Florian Barré

À partir de ce vendredi, 32 sélections sont sur la ligne de départ pour tenter de succéder à l'Espagne lors du Mondial organisé en Indonésie, au Japon et aux Philippines. L’équipe de France, sans Victor Wembanyama, fait comme souvent partie des équipes favorites avec la Roja et Team USA. Pour fêter le début de la compétition comme il se doit, le10sport vous propose un quiz spécial sur l’histoire de la Coupe du monde FIBA.

La Coupe du monde de basket démarre ce vendredi en Indonésie, au Japon et aux Philippines. Pour l’équipe de France, c’est à 15h30 que le coup d’envoi retentira, face au Canada - amputé de Jamal Murray. Pas de tour de chauffe donc pour les Bleus, peu gâtés au tirage. Médaillés de bronze à la Coupe du monde 2019, ils devront batailler ferme afin de réaliser un résultat au moins comparable en 2023. Mais alors, pourquoi se méfier d’une équipe sans référence récente au niveau international, qui n'a jamais fait mieux qu'une sixième place au Mondial (1978, 1982) et qui n'apparaît qu'à la 15e place au classement FIBA ?



Basket : Le patron l’annonce, l’équipe de France vise un exploit historique https://t.co/KtL5E7lrCC pic.twitter.com/uSMGyRxRCf — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

Le Canada possède de belles cartes

Il y a du talent à tous les étages au sein de cette équipe made in NBA . En effet, il n’y a qu’à regarder le roster des Canadiens pour s’en rendre compte : RJ Barrett (Knicks), Dillon Brooks (Rockets), Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort (Thunder), pour ne citer qu’eux. Certes, le champion NBA de Denver Jamal Murray n'est pas de la partie, mais le coach espagnol Fernandez Torres a de quoi faire, c'est clair. « C'est un gros gros morceau. Sur le papier c'est une équipe aussi candidate au podium », a prévenu le sélectionneur Vincent Collet.

La France devra faire avec un tirage éreintant