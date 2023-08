NBA : Le Heat prépare un très gros coup pour récupérer Lillard ?

Florian Barré

En NBA, le Miami Heat et les Portland Trail Blazers n’ont pas beaucoup parlé ces derniers temps, voire pas du tout, en ce qui concerne un échange potentiel de Damian Lillard. Pourtant, à un peu plus d'un mois du début du camp d'entraînement, c'est un accord dont beaucoup croient encore qu'il finira par être conclu. Et là où le Heat pourrait réaliser un coup de maître, c’est en récupérant la superstar des Blazers sans y perdre Tyler Herro.

Cela fait bien deux mois que le Heat et les Blazers cherchent tant bien que mal à s’accorder sur un échange gagnant-gagnant pour que Damian Lillard rejoigne la Floride de Jimmy Butler. Fait intéressant, selon un rapport de ClutchPoints , le Heat explore l’idée de faire atterrir Lillard sans l'inclusion de Tyler Herro. S’ils y parviennent, ce sera là l’une des actions de la dernière décennie en NBA puisque en dehors des All-Stars Jimmy Butler et Bam Adebayo, Herro est sans doute le meilleur atout du Heat.

Lillard et Herro ensemble à Miami, comment faire ?

D’un côté, c’est logique. Si les Blazers ne trouvent pas d’intérêt à acquérir Herro du Heat dans le cadre d'un éventuel accord avec Lillard, alors pourquoi les Floridiens ne devraient-ils pas explorer les possibilités de conclure l'accord sans déplacer leur jeune arrière ? La question désormais est de savoir dans quelle mesure le Heat peut-il faire preuve de créativité avec le nombre limité d’actifs dont il dispose sur sa liste. Hypothétiquement parlant, si le Heat peut échanger Caleb Martin (et peut-être un choix de second tour de draft) au Thunder contre un choix de premier tour en 2025, cela ouvrirait à Miami la possibilité d’échanger cinq premiers tours aux Blazers (2024, 2025, 2026, 2028 et 2030) contre Lillard.

Une offre qui s’avèrerait très alléchante

Pour l’heure rien n’est fondé mais si cela devait se produire, le Heat pourrait alors proposer un package entouré de Nikola Jovic, Jaime Jaquez Jr., cinq futurs choix de premier tour et des échanges de choix. Si Miami pouvait y parvenir, il serait alors difficile pour Portland de ne pas considérer sérieusement ce niveau d'offre compte tenu du manque d'intérêt des autres franchises. Certaines rumeurs ont également mis Duncan Robinson en avant pour un départ. À suivre !