NBA : Harden, Doc Rivers... Rien ne va plus chez les Sixers, une révélation explique tout

C’est presque la crise à Philadelphie si on en croit les récents évènements qui ont touché la franchise. L’équipe enchaîne les désillusions en playoffs depuis des années, et ne parvient pas à se construire un effectif stable, en témoigne la situation avec James Harden. Et d’après un ancien de la NBA, tout cela s’explique par le karma, qui serait à l’origine de tous les maux.

Dans l’histoire récente de la ligue, les Sixers sont peut-être la franchise NBA qui représente le mieux la notion de « lose ». S’ils n’ont jamais été aussi mauvais que les Pistons par exemple, qui sont habitués aux profondeurs du classement, ils ont tout de même dû essuyer quelques énormes déconvenues en playoffs. Malgré la présence de Joël Embiid dans l’effectif, malgré des lieutenants aussi talentueux qu’un jeune Ben Simmons ou que James Harden, Philadelphie n’a jamais réussi à passer le second tour dans la course au titre et chaque élimination a été accompagnée d’une action mémorable. Le tir de Kawhi Leonard qui rebondit 3 fois sur le cercle avant de rentrer, Simmons qui refuse de prendre un layup car Trae Young protège le cercle, etc. Comme si le sort s’acharnait sur les 76ers.

« La ville entière s’est retournée contre lui »

Et récemment, l’ancienne star des Washington Wizards, Gilbert Arenas, a fait une révélation choquante sur la façon dont Doc Rivers - ex coach des 76ers - a volé un emploi à son ancien entraîneur adjoint Tyronn Lue, en 2020 : « Tyronn Lue devait être l’entraineur des Sixers… C’est une vraie histoire, c’est Doc Rivers qui a milité pour que les Sixers prennent Tyronn Lue. Mais après l’élimination des Clippers dans la bulle il a appris qu’il allait être viré. Alors il a appelé les Sixers et il a expliqué qu’il voulait le poste, qu’il ne fallait pas le donner à Tyronn Lue. Quand tu fais un coup comme ça dans le dos d’un supposé ami, rien de bon ne peut t’arriver par la suite, poursuit l'Agent Zero. La preuve, il n’a pas su entraîner un joueur avec le profil de Ben Simmons. La ville entière s’est retournée contre lui car Doc Rivers ne comprenait pas comment exploiter son immense potentiel. Il n’a pas les qualités pour ça. Une fois qu’ils ont perdu Simmons ils auraient dû repartir à 0. »

Un retour de bâton terrible