NBA : Antetokounmpo menace les Bucks au sujet de son avenir

Florian Barré

Ce jeudi, Giannis Antetokounmpo a décidé de mettre la pression sur les Milwaukee Bucks au sujet de son avenir. Éligible à une prolongation de contrat à partir du mois prochain, l'ailier n'a pas l'intention de s'engager, dès maintenant, sur le long terme avec la franchise du Wisconsin et ce tant qu’il n’a pas la conviction que l’équipe est animée par l’unique but de remporter un nouveau titre NBA.

Voilà un dossier très chaud qui vient s’ajouter à ceux de James Harden et Damian Lillard en NBA. Giannis Antetokounmpo n’a pas clairement exprimé des envies de changement comme ont pu le faire les deux meneurs précédemment cités, mais le Grec a quand même mis en garde sa franchise. Aucun relâchement n’est permis dans la quête d’un nouveau titre, auquel cas un départ du Wisconsin sera plus sérieusement envisagé. Il faut croire que l’élimination des Bucks au premier tour des derniers playoffs a laissé une trace dans la tête du double MVP.

NBA : C’est prédit, Wembanyama va marcher sur la concurrence cette saison https://t.co/0ozyDJWcYX pic.twitter.com/P6nsmRE5dc — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

« Si […], je ne signerai pas »

Interrogé par le New York Times , Giannis Antetokounmpo a ainsi mis un petit coup de pression en annonçant qu’il n’allait pas prolonger durant cette intersaison, car ça n’avait pas de sens financièrement, mais surtout qu’il ne le fera pas non plus l’été prochain si toutes les conditions n’étaient pas réunies selon lui : « L’été prochain, ce serait plus logique pour les deux parties. Mais même à ce moment-là, je ne sais pas », a-t-il avancé. « Je ne pourrais pas être la meilleure version de moi-même si je n’ai pas la certitude que tout le monde est sur la même longueur d’onde, que tout le monde vise un titre, et va sacrifier du temps loin de sa famille comme je le fais. Si je ne ressens pas cela, je ne signerai pas ».

Giannis, toujours indispensable aux Bucks

Giannis Antetokounmpo était éligible à une prolongation de 173 millions de dollars sur trois ans à partir du 22 septembre. À la fin de la saison prochaine, il lui restera encore une année de contrat garantie à 48.7 millions de dollars en 2024/25, et une player option à 51.9 millions pour la saison suivante. Pour l’heure, le Grec a toujours la tête à Milwaukee et ose espérer que la déconvenue de l’an passée ne soit qu’une anomalie. La saison dernière, Antetokounmpo a récolté en moyenne 31,1 points, 11,8 rebonds et 5,7 passes décisives par match, menant les Bucks à un excellent bilan de 58-24, le meilleur de la ligue. Depuis Mike Budenholzer est parti et a été remplacé par Adrian Griffin - preuve aussi que le front office ne veut pas réitérer l’échec cuisant des playoffs 2023.