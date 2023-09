Un 3x champion NBA rejoint les Sixers d’Embiid et Harden

Florian Barré

Les 76ers de Philadelphie sont toujours dans un état d'incertitude considérable, car il n'y a toujours pas de fin en vue pour la situation de James Harden dans l'équipe. Mais au milieu de toute l’incertitude, le front office des Sixers reste occupé à ajouter des pièces qui devraient aider Joel Embiid et consorts la saison prochaine, avec ou sans The Beard, à commencer par Danny Green.

L’ailier, agent libre, Danny Green a accepté un contrat d'un an avec les 76ers de Philadelphie, a déclaré mardi soir à ESPN son agent, Sam Permut de Roc Nation Sports . À 36 ans, Green revient à Philly pour renforcer la profondeur sur l'aile de l'équipe à la suite des départs de Shake Milton, Jalen McDaniels et Georges Niang. Ancien 76ers, ce dernier retrouve donc Joël Embiid et James Harden, en attendant de voir l’avenir qui est réservé au Barbu .

Un environnement qu’il connaît bien

Non seulement Green connaît Embiid, Harden et le reste du noyau de la franchise pennsylvanienne pour avoir joué avec l'équipe pendant deux saisons de 2020 à 2022, mais le triple champion de la NBA avec les San Antonio Spurs, les Toronto Raptors et les Lakers de Los Angeles retrouve également son ancien entraîneur, Nick Nurse. Green est par ailleurs l'un des trois seuls joueurs à avoir disputé au moins un match lors de chaque série éliminatoire depuis 2011, avec James Harden et Chris Paul. De quoi renforcer un peu plus l’expérience du côté des 76ers, qui ne parviennent pas à passer le cap des demi-finales de conférence.

Dans quelle forme est Danny Green ?

Toutes expériences et maturités sont bonnes à prendre lorsque l’on vise le titre mais encore faut-il avoir le niveau pour poursuivre son aventure en NBA. Qu’en est-il de Green ? Au cours de la saison 2022-23, Green n'a disputé que 11 matchs de saison régulière, partageant son temps avec les Memphis Grizzlies et les Cleveland Cavaliers, deux équipes en lice. Le vétéran de 36 ans a obtenu une moyenne de 5,5 points avec 43,2% à l’extérieur, montrant ainsi qu'il n’a pas perdu de sa superbe. En séries éliminatoires, cependant, Green n'a pas été en mesure d'avoir un grand impact pour les Cavs lors de leur défaite en cinq matchs contre les Knicks de New York, jouant seulement 10 minutes par nuit tout en tirant à 20%. En somme, trop peu de temps de jeu pour être certain que l’ancien des Grizzlies ne soit au niveau cette saison.