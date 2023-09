NBA : Après son agression, les Rockets prennent une grande décision

Florian Barré

Les jours de Kevin Porter Jr. avec les Houston Rockets pourraient être comptés en NBA. Le meneur de 23 ans a été arrêté pour une agression présumée contre sa petite amie, Kysre Gondrezick, plus tôt dans la semaine et les Rockets cherchent à le transférer en échange d'une indemnisation, selon un rapport de Shams Charania de The Athletic.

Kevin Porter Jr. vient de connaître sa meilleure saison et a enregistré à ce jour des sommets en carrière en matière de points (19,2) et de rebonds (5,3) la saison dernière, ce en tant que meneur titulaire aux Houston Rockets. Il a montré de nettes améliorations depuis ses débuts avec la franchise texane en 2020-21, mais s'est souvent placé sous les projecteurs pour des raisons négatives. Ce lundi, Porter a été beaucoup trop loin en frappant sa compagne, obligeant la NBA et les Rockets à réagir.

Lynché par des superstars de la NBA, Antetokounmpo vole à sa rescousse https://t.co/4KPCBACSzn pic.twitter.com/2juGSRDZOB — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

Les Rockets veulent forcer un trade

Arrêté par la police et placé en garde à vue dans la foulée, Kevin Porter Jr. risque de passer quelque temps en prison et ne jamais refouler les parquets de la NBA. Cependant, en attendant l’enquête de la ligue, les Rockets ont décidé de placer leur meneur sur la liste des transferts d’après The Athletic . Pour convaincre une équipe de récupérer le contrat de KPJ , les dirigeants d’Houston sont prêts à inclure un ou plusieurs tours de draft dans la balance. Leur objectif étant d’obtenir en retour un joueur capable de les aider à être compétitifs dans l’immédiat, tandis que le 30e choix de la Draft 2019 ne devrait de toute façon pas se présenter au camp d’entraînement de sa franchise début octobre.

Pourquoi une franchise récupèrerait Porter Jr ?

Kevin Porter Jr. ne possède actuellement qu’une seule année pleinement garantie de son contrat alors même qu’il a été prolongé pour quatre ans à l’automne 2022. Ce contrat pourrait donc permettre à une franchise de récupérer le meneur et le libérer dans la foulée en échange d’un joueur indésirable et ce en mettant la main sur des choix de draft. Difficile de voir Porter être relancé par une franchise, bien que Miles Bridges - jugé pour des faits similaires - soit toujours en NBA, mais si les Rockets peuvent en tirer quelque chose, ils ne se priveront pas.