NBA : Avant le début de la saison, Antetokounmpo menace les Bucks

Florian Barré

Cet été, Giannis Antetokounmpo s’était entretenu avec Tania Ganguli, journaliste du New York Times et avait expliqué les raisons pour lesquelles il avait choisi de ne pas signer de prolongation de contrat avec les Milwaukee Bucks. Près d’un mois plus tard, le Grec n’a pas changé son fusil d’épaule et espère bien pousser sa franchise à la réaction après une saison dernière décevante en NBA. Dans le cas contraire, un trade n’est pas à exclure.

En 2020, Giannis Antetokounmpo a signé un contrat supermax de 228 millions de dollars sur cinq ans. Alors qu’il ne lui reste plus que deux ans à Milwaukee, le Grec attendra de voir comment se déroulera la saison 2023/24 avant de signer à nouveau avec les Bucks. Que les fans se rassurent, Antetokounmpo n'a pas demandé son trade et n'est pas sur le point de le faire. Simplement, le double MVP et champion NBA 2021 ne veut pas être tenu pour acquis, surtout si les siens deviennent incapables de performer en postseason.

« Je dois choisir cette meilleure situation »

Lors du podcast 48 minutes , animé par l’ancien assistant des Bucks Ross Geiger, Giannis Antetokounmpo a abordé le sujet de son avenir et a confirmé que le risque de le voir quitter les Bucks prochainement existait : « Tant que l'on approche les choses de la bonne manière tous les jours, avec un objectif commun, je peux parfaitement me voir rester un joueur des Milwaukee Bucks jusqu'à la fin de ma carrière. Mais le jour où je sentirai qu'ils ne sont pas aussi déterminés que moi... Je suis un Milwaukee Buck, mais je suis surtout un gagnant et je dois faire tout ce qu'il est possible de faire pour gagner. S'il y a une meilleure situation pour remporter le trophée Larry O'Brien, alors que je dois choisir cette meilleure situation. »

Les Bucks ne veulent pas perdre leur superstar

Pour rappel, Giannis Antetokounmpo est sous contrat avec Milwaukee jusqu'en 2025, avec une player option activable pour la saison 2025-2026 à hauteur de 51.9 millions de dollars. En attendant, le front office a bien reçu le message avec les prolongations des cadres que sont Khris Middleton et Brook Lopez, deux joueurs sur lesquels Giannis aime s'appuyer. Pas question donc de perdre le Grec, double MVP de la NBA, il faut performer dès cette saison et éviter à tout prix une sortie de route au 1er tour comme la saison dernière. Auquel cas, Antetokounmpo demandera sans doute son trade l’été prochain.