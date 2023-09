Lynché par des superstars de la NBA, Antetokounmpo vole à sa rescousse

Florian Barré

Récemment, le sprinter médaillé d'or Noah Lyles s'est penché sur les stars de la NBA qui se disent « champions du monde » après avoir remporté le titre NBA, soulignant qu'être la dernière équipe debout dans une ligue basée aux États-Unis ne justifie pas de telles distinctions. Les dires de Lyles ont reçu une large attention de la part des joueurs, ce qui a donné lieu à un débat houleux. Et le premier à prendre la défense du coureur est la star des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo.

Le sprinter américain Noah Lyles, champion du monde du 100m, 200m et 4x100m cet été, a reçu de nombreuses réactions négatives lorsqu'il s'est demandé pourquoi les athlètes professionnels présents dans une ligue telle que la NBA aux États-Unis se qualifiaient de champions du monde. Damian Lillard, Kevin Durant, Devin Booker, Aaron Gordon, Tyrese Haliburton ainsi que d’autres joueurs de la ligue n’ont pas apprécié la sortie de Lyles et le lui ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Un acharnement que Giannis Antetokounmpo n’a pas compris.

Antetokounmpo prend la défense de Lyles

En effet, la star des Bucks a discuté des commentaires de Lyles lors d’une interview avec le podcast 48 minutes et a affiché un réel soutient à l’athlète de 26 ans : « Je voulais tellement le soutenir. Il a reçu tellement de critiques pour avoir expliqué une évidence. Mais je pense que certaines personnes ne comprennent pas... Peut-être que c'est de l'arrogance. Il n'y a pas un autre sport où tu es appelé 'champion du monde' de cette manière. Au foot, un sport plus important et plus populaire que la NBA, en Ligue des Champions, ils ne disent pas le 'champion du monde'. A la Coupe du monde par contre, quand ils jouent contre Team USA, et des pays du monde entier, là ils disent 'champion du monde’. » a déclaré le Grec double MVP.

« Le débat n’existe même pas »