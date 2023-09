NBA : Tony Parker prépare une grosse surprise avec Wembanyama

Hugo Chirossel

Président de l'ASVEL, Tony Parker présentait ce mardi la nouvelle salle de Villeurbanne, la LDLC Arena. À cette occasion, le Hall Of Famer a déclaré qu’il voulait organiser une rencontre entre son équipe et les Spurs de Victor Wembanyama. Il ne manque plus que l’accord de la NBA pour que ce match de gala voit le jour.

Depuis quelques années, la France accueille régulièrement des rencontres de saison régulière de NBA. En 2020, les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets s’étaient affrontés dans l’Hexagone, puis les Chicago Bulls et les Detroit Pistons l’année dernière. Cette saison, ce sont les Brooklyn Nets et les Cleveland Cavaliers qui viendront jouer en France, le 11 janvier prochain.

La NBA veut adopter des règles plus strictes pour ses stars, qui est concerné ? https://t.co/NKHMHsnv91 pic.twitter.com/rUxfUl1dTx — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

Tony Parker veut organiser un match ASVEL-Spurs en France

Et si à l’avenir, on pouvait assister à une rencontre entre une équipe NBA et une évoluant dans le championnat de France ? Un projet qui est en cours et qui est porté par Tony Parker. En marge de la présentation de la nouvelle salle de Villeurbanne ce mardi, la LDLC Arena, qui sera inaugurée le 23 novembre prochain, le président de l’ASVEL a déclaré qu’il voulait organiser un match amical entre son équipe et les Spurs : « Je rêve ici à l'Arena d'un match Asvel-Spurs », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Le Figaro .

« J’ai déjà un accord de principe avec les Spurs »