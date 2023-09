La demande particulière de LeBron James à la NBA

Florian Barré

Les jours passent et l’on se rapproche peu à peu de la fin d’une ère en NBA. Il ne reste que peu d’années à passer dans la ligue pour LeBron James et pour cela, le King compte bien profiter de chaque instant sur le parquet. À l’image de sa récente requête, James veut s’amuser. En effet, ce dernier a exprimé le désir d’être équipé d’un micro pour l’un de ses matchs avec les Lakers cette saison.

À bientôt 39 ans, LeBron James s’apprête à démarrer ce qui est potentiellement sa dernière saison en NBA. Bien qu’il ait concédé vouloir jouer avec son fils Bronny en 2024/25, le King a aussi fait part de son envie de prendre sa retraite après le sweep encaissé contre les Denver Nuggets en playoffs. Quoi qu’il en soit, la fin est proche. Et c’est pour cette raison que la star des Los Angeles Lakers a émis l’idée de pouvoir jouer avec un micro.

James veut s’inspirer du baseball

Dans une story partagée sur son compte Instagram dans la nuit de lundi à mardi, le natif d’Akron a donc ajouté une nouvelle chose à faire avant de se retirer des parquets : être équipé d’un micro pendant un match. Un exercice auquel s’est prêté un joueur des Dodgers (en baseball) récemment, et qui semble avoir plu à LeBron : « C’est génial ! Je devrais peut-être ajouter ça à l’un de mes matchs cette année pour un quart-temps. » Une idée farfelue mais qui permettrait aux observateurs de l’écouter discuter avec ses coéquipiers et ses adversaires.

Le candidat parfait pour le rôle

De plus, James est l’un des joueurs les plus intelligents à avoir posé ses pieds dans la Grande Ligue. Le quadruple MVP voit le terrain comme très peu de gens l'ont vu dans l'histoire de la NBA. Ce serait donc vraiment spécial pour les fans d'entendre ce que ce dernier voit au fur et à mesure que cela se produit. À voir désormais s’il réalisera, ou non, une nouvelle saison de haute volée. En 2022/23, James avait récolté en moyenne 28,9 points, 8,3 rebonds et 6,8 passes par match tout en tirant à 50,0 % depuis le terrain et à 32,1 % au-delà de l’arc.