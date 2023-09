La France met un coup de pression à une superstar NBA

Florian Barré

S’il y a bien un objectif qui est dans toutes les têtes au sein de la Fédération française de basket, c’est les Jeux olympiques de Paris 2024. Après une Coupe du monde totalement manquée, les Bleus devront montrer un tout autre visage l’été prochain. Et pour ce faire, la FFBB compte sur les aides de Victor Wembanyama et Joël Embiid. Si le premier a confirmé sa présence, le second vient de se voir poser un ultimatum.

Depuis plus d’un an, le quotidien de l’Équipe de France de Basket est aussi bien rythmé par les échéances internationales que par l’arrivée potentielle d’une star de NBA dans l’effectif des Bleus. Cette star, c’est Joel Embiid, le MVP en titre. Si Jean-Pierre Siutat a confirmé sur RMC qu'il espérait voir Vincent Collet continuer jusqu'aux Jeux Olympiques sur le banc de l'équipe de France, le président de la Fédération française est aussi revenu sur la situation du natif de Yaoundé au Cameroun.

Damian Lillard désigne son joueur préféré en NBA https://t.co/WbiLXOFNZg pic.twitter.com/vsWEhX4uHS — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« Je veux qu’il vienne »

Alors que la FFBB travaille depuis des mois pour faire venir le pivot des Sixers en Bleu, une deadline a été fixée. Jean-Pierre Siutat a d’ailleurs révélé qu’il attend une réponse du joueur avant le 10 octobre : « (La décision de Joel Embiid) arrivera très vite dans tous les cas. Nous l’espérons et je pense qu’il le sait. Nous devrions avoir une réponse d’ici au 10 octobre, nous avons établi cette date butoir, confirme le président de la FFBB. Nous n’avons jamais rien communiqué d’officiel à propos de Joel Embiid. Il y a eu du buzz créé de partout, et je répète que je veux qu’il vienne. Toutefois, nous n’avons pas eu de communication autour du fait qu’il ait été avec nous. Aujourd’hui, il n’est toujours pas là. »

Embiid fait face à un choix cornélien