Une star du basket français s’apprête à quitter la NBA

Sous contrat avec les Los Angeles Clippers jusqu’en 2024, Nicolas Batum envisage de quitter la NBA à l’issue de la saison. Après 15 années passées dans la plus grande ligue du monde, l’ailier fort de 34 ans estime qu’il arrivera au bout de son aventure à l’issue d’une saison qui sera notamment rythmée par les Jeux olympiques en été.

Sa femme Lily Batum l’a dit, Nicolas Batum l’a confirmé. De passage sur le live Twitch de la First Team , le joueur des Los Angeles Clippers a répété que cette saison à venir devrait être sa dernière en NBA. Pourtant, à le voir jouer avec les Bleus, on se dit que Batman en a encore largement sous le capot, mais l’ailier des Clippers aurait bel et bien décidé de mettre un terme à sa carrière dans un an.

« Je ne veux pas faire l’année de trop »

« Il y a quasiment 100% de chance que ce soit ma dernière année NBA et équipe de France. Après, on verra. (…) Je ne veux pas faire l’année de trop, confiait Batum le plateau de la First Team. Le truc où tu ne joues pas, tu attends, tu fais tes entraînements en plus pour rester en forme. Je ne veux pas faire que ça. Si je ne joue plus, je ne joue plus. Je ne veux pas imposer ça à ma famille non plus. Si c’est fini, c’est fini. J’aurais quand même fait 15-16 ans donc c’est quand même beau. » Arrivé en NBA en 2008, Nicolas Batum a joué pour les Portland Trail Blazers, les Charlotte Hornets et donc les LA Clippers. Il compile pour l’instant 10,7 points, 5 rebonds et 3,4 passes de moyenne en carrière. Un parcours plus qu’honorable.

