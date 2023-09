Basket - JO 2024 : Le patron de l’équipe de France réclame une révolution

Hugo Chirossel

À un an des Jeux olympiques de Paris 2024, l’équipe de France de basket inquiète. Les hommes de Vincent Collet ont été éliminés dès la phase de poules de la dernière Coupe du monde, un échec qui, pour Nicolas Batum, doit entraîner de gros changements. Pour le capitaine des Bleus, personne ne doit être assuré d’avoir sa place dans le groupe, à l’exception de Victor Wembanyama.

« Réussir les JO, ce serait une belle histoire. Et il n’y aura pas d’autre but que l’or . » Dans un entretien accordé à L'Équipe récemment, Victor Wembanyama s’est exprimé sur les Jeux olympiques de Paris 2024 qui attendent l’équipe de France. Contrairement à la dernière Coupe du monde, le nouveau joueur des Spurs sera bien présent : « Je serai bien sûr aux JO . » Une compétition qui va arriver un an après un Mondial très décevant de la part des Bleus , éliminés dès la phase de groupes.

NBA : Wembanyama révèle la raison de sa réussite https://t.co/nqsnAfxO4U pic.twitter.com/jI7HB99zgZ — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

«Tout le monde doit être en compétition maintenant»

Pour Nicolas Batum, cela doit marquer la fin des privilèges et tout le monde doit repartir d’un pied d’égalité pour obtenir sa place en équipe de France, même lui. « Si je vais aux JO. Parce que tout le monde doit être en compétition maintenant. C’est fini les 12 (membres du roster, ndlr). Pour moi c’est un truc… c’est fini, il faut arrêter avec ça. Moi-ci, moi-ça… C’est moi qui parle, parce que j’ai été là-dedans. Mais on est dans un virage très dangereux. Y’a eu une génération TP (Tony Parker, ndlr), moi, Nando (De Colo), tu vois, ça s’est suivi jusqu’à Evan (Fournier)… et là on arrive dans un truc très dangereux, j’ai l’impression. Et je pense qu’il faut tout remettre à plat. C’est ce qu’on a fait en 2009 », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à First Team .

«Si ça se trouve ce sera sans Rudy Gobert et Evan Fournier, qui sait ?»