Une star de NBA va faire une annonce pour l'équipe de France !

L'équipe de France reste sur une contreperformance majeure, une élimination dès la phase de poules lors du dernier Mondial. Mais les Bleus le savent, le véritable objectif demeure les Jeux Olympiques de Paris. Ils pourraient être aidés par une star de NBA, Joël Embiid. Le joueur peut aussi espérer les disputer sous les couleurs du Cameroun et des Etats-Unis.

Désireux de disputer les prochains Jeux olympiques, Joël Embiid a le choix. Né à Yaoundé, il pourrait opter pour la sélection camerounaise. A moins qu'il ne décide d'évoluer sous les couleurs américaines. Mais comme indiqué par L'Equipe, la star des Sixers est sélectionnable chez les Bleus. Dernièrement, Embiid a obtenu la nationalité française et pourrait disputer les JO à Paris.

Embiid pourrait jouer pour la France

Président de la Fédération française de basket-ball, Jean-Pierre Siutat espère être fixé rapidement. « (La décision de Joel Embiid) arrivera très vite dans tous les cas. Nous l’espérons et je pense qu’il le sait. Nous devrions avoir une réponse d’ici au 10 octobre, nous avons établi cette date butoir, confirme le président de la FFBB. Nous n’avons jamais rien communiqué d’officiel à propos de Joel Embiid. Il y a eu du buzz créé de partout, et je répète que je veux qu’il vienne. Toutefois, nous n’avons pas eu de communication autour du fait qu’il ait été avec nous. Aujourd’hui, il n’est toujours pas là. » a-t-il lâché.

« Je vais prendre ma décision dans les prochains jours »