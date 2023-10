Basket : Un cadre de l’équipe de France réagit à la décision de Joel Embiid

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après un an de rumeurs persistantes suite à son acquisition de la nationalité française l’été dernier, Joel Embiid ne jouera finalement pas pour l’équipe de France, mais pour les États-Unis. Une nouvelle à laquelle Evan Fournier, cadre des Bleus, a réagi de manière énigmatique sur les réseaux sociaux.

« Fierté. #ENSEMBLE » , a écrit Evan Fournier sur X (Twitter) ce jeudi. Un mois après sa dernière publication et seulement deux heures après l’annonce selon laquelle Joel Embiid a décidé de représenter les États-Unis aux Jeux olympiques de Paris 2024, tout porte à croire qu’il s’agit d’une réponse à l’actualité du moment. La position de l’arrière de l’équipe de France concernant ce dossier a toujours été ambiguë.

Fierté. #ENSEMBLE. pic.twitter.com/bE5AgtMV46 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 5, 2023

2018 : « c’est dérangeant »

Le pivot des Sixers et l’équipe de France ont entretenu des contacts pendant de nombreuses années. Leur première interaction remonte à 2014, lors de la draft de Joel Embiid, sans que l’on sache qui a pris l’initiative. Cependant, c’est en 2018, lorsque les dirigeants de la Fédération française et des Bleus ont abordé cette possibilité, que le feuilleton a réellement commencé. À l’époque, Evan Fournier semblait catégoriquement opposé à cette idée.



« Arrêtons avec les articles sur Joel Embiid en équipe de France, ça en devient ridicule » , réagissait-il sur Twitter. « Pour moi, jouer pour un pays avec lequel tu n’as pas d’attaches, c’est dérangeant. L’équipe nationale, ce n’est pas juste un challenge sportif […] Ce n’est pas contre Joel. Ça me dérange quand les autres sélections le font, c’est donc valable pour les Bleus. » Sa réaction énigmatique de ce jeudi pourrait être en lien avec cette vision, l’intégrité de l’équipe ayant été préservée.

2022 : « Joel a une très bonne démarche »