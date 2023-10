NBA : 3 choses à retenir du camp d’entraînement des Spurs de Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après une semaine de préparation intense, les San Antonio Spurs s’apprêtent à disputer leur premier match d’entraînement ouvert au public samedi, puis leur première rencontre de pré-saison dès lundi. Avant ces échéances, voici les trois choses à retenir du camp d’entraînement de Victor Wembanyama et de ses coéquipiers.

Le camp d’entraînement précédant le début de la saison NBA revêt une importance capitale pour toute équipe. Il offre l’occasion aux collectifs de retrouver leurs automatismes, aux coaches d’esquisser leurs plans pour l’exercice à venir, et aux San Antonio Spurs, en particulier, de découvrir leur recrue star Victor Wembanyama. En cette année charnière pour le projet de la franchise, marquant le début de l’ère Wembanyama, cette semaine de préparation représentait une étape cruciale.

Une transition difficile pour Victor Wembanyama

S’acclimater à la NBA reste une épreuve pour Victor Wembanyama, aussi préparé et talentueux soit-il. Le premier choix de la draft NBA a impressionné tous ses coéquipiers, mais en tant que rookie, il doit encore assimiler de nombreuses informations : « les nouveaux schémas, les principes » , a-t-il décrit. « Ce sont beaucoup de choses que je n’ai jamais vues auparavant et que je ne connais pas » , a-t-il confié, relativisant tout de même la difficulté de son adaptation. « [Les coaches] continuent de me dire de ne pas m’inquiéter et que ça viendra naturellement. Ça finira par venir. »

La défense au cœur du projet de San Antonio

Les joueurs et leur coach, Gregg Popovich, n’avaient qu’un mot à l’esprit toute la semaine : « défense ». Avec plusieurs profils défensifs et la nouvelle tour de contrôle de 2,24 m qu’est Victor Wembanyama, San Antonio a l’intention de mettre l’accent sur cet aspect du jeu. « Ce que je retiens avant tout, c’est que tout le monde est concentré sur la défense » , relevait Devin Vassell après le premier entraînement, mardi. « Si nous voulons établir une culture de la gagne, la défense est quelque chose que nous devons faire chaque soir. Nous ne pouvons pas prendre de jours de repos » , a annoncé Keldon Johnson. Message auquel Wemby a fait écho sur le plan individuel : « On ne brûle pas les étapes, il faut défendre en premier. »

Les légendes des Spurs pour encadrer la jeunesse