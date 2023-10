NBA : Malgré sa maladresse, Victor Wembanyama brille face aux Rockets

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La plupart des tentatives de tir de Victor Wembanyama se sont soldées par un échec ce mercredi. Ce manque de précision ne l’a cependant pas empêché de jouer un rôle décisif dans la victoire des San Antonio Spurs contre les Houston Rockets (88-88), un signe prometteur pour le rookie français.

Il a fallu attendre la seconde mi-temps pour que Victor Wembanyama inscrive son premier panier du match, un trois points, après avoir manqué ses 5 premiers tirs. Finalement, le rookie des San Antonio Spurs n’a réussi que 3 de ses 10 tentatives dans la victoire face aux Houston Rockets (117-103), en pré-saison NBA, ce mercredi. Mais, en dépit de sa maladresse, il est parvenu à peser sur la rencontre.

15 points en 21 minutes

Si Wemby , ciblé par la défense des Rockets, n’a pas connu un grand succès avec son tir de manière général, il a en revanche été plus performant sur la ligne des lancers francs. Conséquence du marquage intense de ses adversaires, le Français a obtenu 8 lancers, et en a converti 7. Résultat : il a inscrit 15 points, accompagnés de 6 rebonds et 2 contres en seulement 21 minutes de jeu. Une performance tout à fait honorable d’un point de vue statistique, même rassurante lorsqu’on l’examine de plus près.

« Il y a d’autres façons d’aider mon équipe »