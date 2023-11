Les Européens mieux préparés à la NBA que les Américains ?

Florian Barré

Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Victor Wembanyama… Nombreux sont les joueurs européens qui dominent ou sont amenés à dominer la NBA dans les prochaines années. Depuis la dernière décennie, les basketteurs formés loin du continent américain prennent de plus en plus de place dans la ligue et ça, Doc Rivers l’a bien compris. Ainsi, l’ancien entraîneur-chef des 76ers avertit les nouvelles générations états-uniennes.

Doc Rivers n’a pas seulement été un joueur de basket à succès qui a participé à 14 saisons en NBA, représentant principalement les Hawks d'Atlanta et les Knicks de New York. Il a également accompli beaucoup de choses au cours de ses 25 années en tant qu'entraîneur. Cette saison, il a donné une pause à tout cela et a accepté un nouveau poste d'analyste de basket-ball, ce qui lui donne une perspective très rafraîchissante sur le jeu moderne. Il a récemment mis en garde les joueurs américains, alors que de plus en plus d'espoirs internationaux dominent la ligue.

Les raisons de ce changement selon Doc Rivers

Lors d'un entretien avec Bill Simmons, Rivers a fait des comparaisons claires entre les athlètes européens et ceux élevés aux États-Unis, affirmant que les espoirs étrangers sont mieux préparés à entrer dans la NBA: « Il faut que ces jeunes américains se méfient parce que les joueurs européens qui débarquent dans la ligue sont mieux préparés. Ce sont des compétiteurs et beaucoup de nos jeunes ne le sont pas. Ils jouent 6 matchs par jour et ils arrivent dans la ligue et veulent faire le show. L'un des responsables de l'organisation des matchs m’a dit que les lycéens américains, l’été, jouent six matchs par semaine et s'entraînent une fois. Les joueurs européens jouent un match par semaine et s'entraînent six fois. La seconde raison, c'est qu'avec tous ces matchs, on cesse d'être compétitif. »

Les temps changent