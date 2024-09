Basket : Après les JO, Wembanyama prépare du très lourd en NBA !

Thomas Bourseau

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se sont conclus par une médaille d’argent raflée en finale au vu l’adresse de Stephen Curry et de la Team USA. Victor Wembanyama n’a pas pu contenir sa tristesse au coup de sifflet final, mais est déjà bien reparti au travail au vu de la nouvelle saison régulière de NBA avec Chris Paul aux San Antonio Spurs.

Victor Wembanyama (20 ans) a été à deux doigts de rafler une médaille d’or olympique, à la maison. En effet, l’équipe de France qui était alors entraînée par Vincent Collet qui a quitté ses fonctions après 15 années de bons et loyaux services, s’était hissée jusqu’à la finale des Jeux Olympiques de Paris 2024.

«Il y a de la fierté et un petit goût amer»

Cependant, problème, la France s’est frottée à la Team USA des « Avengers » comme elle a été surnommée par LeBron James. Stephen Curry disputait ses premiers JO et avait à coeur de briller dans cette finale en alignant les trois points avec en tout, un total de 24 unités marquées. Victor Wembanyama a été le meilleur marqueur de la rencontre avec 26 points, mais a fini en larmes après cette première grande désillusion de sa jeune carrière. « La saveur de la médaille d'argent ? Il y a de la fierté et un petit goût amer. Comme je disais justement, on n'a pas beaucoup de regrets, on a tout fait pour essayer d'avoir la médaille d'or et tout ce qui nous manque, c'est du temps. Un peu de patience et on l'aura un jour ». a confié Victor Wembanyama dans des propos rapportés par L’Équipe dernièrement.

«Il n'a pas quitté la salle un seul jour depuis qu'il est revenu»

Cependant, le rookie de la saison régulière de NBA compte bien être un prétendant à une place en Play-Offs. L’expérimenté meneur de jeu Chris Paul a signé chez les Spurs. À San Antonio, Wembanyama a annoncé la couleur à l’entraînement. Des membres de l’organisation de la franchise texane ont été bluffés par la préparation du numéro un de la draft 2023 et ont tenus ce message à L’Équipe. « Il n'a pas quitté la salle un seul jour depuis qu'il est revenu. Il s'impose jusqu'à plusieurs séances quotidiennes. On le sent déterminé à réussir sa deuxième saison. ».