Un vétéran prédit que Wembanyama sera « le meilleur joueur de la NBA l’année prochaine »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

« Victor Wembanyama sera le meilleur joueur de la NBA l’année prochaine », a prédit Patrick Beverley, qui a joué pendant 12 ans dans la ligue américaine, dans son podcast. Après une année rookie sensationnelle, l’intérieur des San Antonio Spurs est attendu au tournant et pourrait s’imposer, à seulement 20 ans, dans l’élite du Championnat.

Après une saison rookie historique, les attentes sont très élevées pour la deuxième année de Victor Wembanyama en NBA. Le phénomène français de 20 ans, déjà considéré comme une superstar, semble prêt à intégrer l’élite de la ligue nord-américaine. Un ancien joueur pense même qu’il sera le meilleur joueur de la ligue dès la saison prochaine.

Beverley : « Ce sera le meilleur joueur de la NBA l’année prochaine

« On ne peut même pas le comparer à d’autres joueurs. [Victor Wembanyama] sera le meilleur joueur de la NBA l’année prochaine », a plaqué Patrick Beverley, qui a passé 12 ans dans la ligue n’est pourtant pas connu pour faire l’éloge de ses adversaires, dans son dernier podcast. « C’est un pivot qui tire à trois points et qui sait vraiment dribbler… Il n’a pas de poste défini. Dans cette catégorie, il n’y a que lui, Kevin Durant et LeBron James. »

Victor Wembanyama attendu au tournant pour sa deuxième saison

Victor Wembanyama a étonné lors de sa première saison en NBA, surpassant largement les attentes, pourtant très élevées. Le Français a décroché le titre de Rookie de l’année et s’est distingué en défense, intégrant le premier cinq défensif — un exploit inédit pour un rookie — et terminant deuxième au vote du Défenseur de l’année. Ses statistiques impressionnantes (21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes et 3,6 contres par match) ne reflètent qu’une partie de son impact sur le terrain.

À seulement 20 ans, Wembanyama s’est montré à la hauteur des meilleurs joueurs de la ligue, livrant notamment des duels mémorables contre Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic, le MVP en titre. Les attentes sont logiquement particulièrement élevées pour sa deuxième année, où il fait déjà figure de favori pour le titre de Défenseur de l’année. Et s’il continue de progresser à la même vitesse, l’intérieur des San Antonio Spurs pourrait rapidement s’imposer dans l’élite de la NBA. Le titre de « meilleur joueur de la ligue » est peut-être un peu prématuré, mais il ne serait pas surprenant qu’il s’en approche cette saison.