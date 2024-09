De la NBA à la France : le pari improbable d’un ancien coéquipier de Kevin Durant

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Andre Roberson, ancien titulaire du Thunder de Kevin Durant et Russell Westbrook, a créé la surprise ce jeudi en rejoignant Cholet comme pigiste médical. L’Américain de 32 ans, qui n’a jusqu’ici connu que la NBA, tentera de relancer sa carrière dans le championnat français, une opportunité qui pourrait lui ouvrir les portes de l'Europe.

Andre Roberson tente de relancer sa carrière en France

Déclassé depuis sa blessure au genou en 2018, alors qu’il était encore un solide titulaire au Thunder, Andre Roberson n’a pas réussi à faire son retour en NBA malgré de brefs passages à Oklahoma City et aux Brooklyn Nets. À 32 ans, sa décision de jouer dans le championnat français marque le début d’un nouveau chapitre. En effet, le joueur n’avait jusqu’alors connu que la ligue nord-américaine — à l’exception de quelques tournois — et son arrivée à Cholet pourrait ouvrir la porte à de nouvelles opportunités dans le basket européen.

Spécialiste de la défense, Roberson a été nommé dans le deuxième meilleur cinq défensif de la NBA en 2017. Bien qu’il ne soit plus au sommet de sa forme, la Betclic Élite lui offrira l’occasion de montrer s’il peut encore être un atout défensif majeur, sept ans plus tard. Cependant, ses performances offensives ont toujours été son talon d’Achille. Ses statistiques de tir l’ont particulièrement desservi lors de ses sept saisons aux États-Unis, où il était pourtant l'un des lieutenants de l'équipe derrière Russell Westbrook : seulement 25,3 % de réussite à trois points et 46,8 % aux lancers francs sur l’ensemble de sa carrière. Ces chiffres, bien en deçà des standards de la NBA, pourraient aussi le handicaper en France.

Fabrice Lefrançois : « Il va nous apporter son expérience du très haut niveau »

« Pour remplacer Aaron (Wheeler, blessé à la main), le temps de son indisponibilité, nous avons misé sur Andre Roberson, qui va nous apporter son expérience du très haut niveau, son leadership, ainsi que ses qualités défensives », a annoncé Fabrice Lefrançois, le coach de Cholet, dans un communiqué. « Andre est également un facilitateur dans le jeu. Il a participé il y a quelques semaines au TBT tournament (tournoi à 1 million de dollars) contre plusieurs joueurs évoluant ou ayant évolué en Pro A, comme Rob Gray, Tashawn Thomas, etc. Par conséquent, il est physiquement prêt à jouer. »