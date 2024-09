Succession de Mbappé : L’annonce d'un attaquant du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Durant l’intersaison, le PSG a perdu très gros, à la fois sportivement et financièrement, avec le départ libre de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Le club de la capitale doit désormais évoluer sans le Français et ça se passe très bien pour le moment. Du côté de Paris, Randal Kolo Muani s’est d’ailleurs exprimé sur l’après Mbappé.

Arrivé au terme de son contrat au PSG, Kylian Mbappé n’a pas voulu prolonger et c’est donc libre qu’il a fait ses valises pour rejoindre le Real Madrid. Le club de la capitale est alors entré dans une nouvelle ère, perdant cependant un joueur capable d’inscrire plus de 40 buts sur une saison. Luis Enrique doit donc remédier à cela et jusqu’à présent, le PSG s’en sort bien…

« On doit remplacer son manque »

Gonçalo Ramos blessé, le PSG peut compter sur Randal Kolo Muani pour tenter de faire oublier Kylian Mbappé. D’ailleurs, l’attaquant parisien a confié ce dimanche à Téléfoot à propos du départ du désormais joueur du Real Madrid : « On doit remplacer son manque. Il a marqué énormément de buts, il a beaucoup compté dans notre équipe. Après, je pense qu’on le vit très bien, on marque pas mal de buts, on réagit bien. Il faut continuer comme ça, on travaille très bien ».

« Je retrouve le sourire, la confiance »

Pour faire oublier Mbappé, il va falloir marquer des buts. Randal Kolo Muani en est pour le moment à 2 réalisations en Ligue 1. Mais après une première saison compliquée au PSG, le Français se sent aujourd’hui mieux : « Avec le PSG, je retrouve le sourire, la confiance. Ça va de mieux en mieux ».