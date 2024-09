Il confirme plusieurs clashs à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le torchon a brûlé entre l'OM et Chancel Mbemba cet été. Vexé et agacé par sa mise à l'écart, le défenseur congolais a été mis à pied par son club après une altercation avec l'un des proches de Mehdi Benatia. Ce ne serait pas la première fois que le ton monte avec le joueur selon les informations d'un journaliste.

Chancel Mbemba a mal vécu son déclassement. Autrefois cadre de l’OM, le défenseur congolais a perdu son statut après l’arrivée de Roberto de Zerbi et a été placé dans le loft aux côtés d’autres indésirables. Cette décision a provoqué la colère de Mbemba qui avait eu une altercation avec l’un des dirigeants de l’OM durant l'été.

« Je peux vous compter 2-3-4 épisodes où ça a été tendu »

Mais selon les informations de Nicolas Vilas, ce n’est pas la première fois que le ton monte avec Mbemba à l’OM. « C'était tendu en interne avec Chancel Mbemba depuis déjà longtemps, ça date pas de cet été. L'année dernière, je peux vous compter 2-3-4 épisodes où ça a été tendu avec Chancel Mbemba. Déjà les relations avec Pablo Longoria c'était compliqué au point qu'une fois, Pablo Longoria se rend à la Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire, il va à l'hôtel de la sélection congolaise pour pour rencontrer Chancel Mbemba, il essaie d’entrer en contact avec lui, il y a un des bras droits de Pablo Longoria qui est sur place avec lui, et Chancel Mbemba dit que il n'a pas été prévenu que le président de l'OM était là et qu’il est hors de question qu'il fasse l'effort de descendre de sa chambre d'hôtel pour le voir » a confié le journaliste.

Les raisons de sa mise à l'écart dévoilées ?

Et Roberto de Zerbi a sûrement été refroidi par son caractère trempé. « Il y a eu des tensions aussi avec le staff médical, les blessures au genou ont été compliquées à gérer, ça a été un peu un casse-tête pour le staff. Il y a plein d'exemples en interne, il y a eu des clashs et quand Roberto De Zerbi est arrivé, les dirigeants ont fait un point sur chaque joueur et quand il a été raconté cela plus la situation contractuelle à Roberto De Zerbi il a dit ‘bon non moi je veux des joueurs avec qui il n’y a aucune difficulté à gérer au quotidien’ » a lâché Vilas.