Mercato - OM : Un joueur de «haut niveau» répond à De Zerbi

Il y a quelques jours, Roberto De Zerbi se montrait très élogieux à l’égard de Pierre-Emile Hojbjerg, arrivé durant le mercato estival en provenance de Tottenham. Le milieu danois est également conquis par son entraîneur qui a lui aussi débuté son aventure marseillaise cet été, comme il l’a expliqué au micro de RMC.

Cet été, l’Olympique de Marseille a réalisé un très joli coup en attirant Pierre-Emile Hojbjerg, arrivé en provenance de Tottenham sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Roberto De Zerbi n’a pas mis longtemps avant d’en faire un titulaire indiscutable dans son équipe. « C'est une valeur ajoutée pour notre équipe, puisqu'il apporte de l'expérience au sein d'un effectif qui est très jeune, saluait l’entraîneur de l’OM il y a quelques jours. Il a énormément de qualités, on le voit concrètement aussi sur le terrain. C'est vraiment un joueur de haut niveau ». Hojbjerg, aussi, se montre dithyrambique à l’égard de Roberto De Zerbi.

« Un entraîneur très doué, avec un grand cœur »

« C'est un entraîneur très doué, avec un grand cœur, a confié le milieu de terrain danois, interrogé par RMC. Techniquement, il est évidemment spécial. Mais derrière le coach, il y a aussi un homme exceptionnel. Cela ne m'a pas surpris, mais ça m'a quand même fait bien plaisir. Sa façon de jouer, de travailler, de mettre une bonne pression autour de lui, ça me plaît. »

« On est beaucoup à prendre du plaisir avec lui et son staff »

« C'est facile à suivre: il faut mettre de l'intensité, du sérieux dans le travail, et il est très précis dans ce qu'il fait et ce qu'il veut qu'on fasse, poursuit Pierre-Emile Hojbjerg. On est beaucoup à prendre du plaisir avec lui et son staff. C'est un coach qui peut tous nous amener à un niveau supérieur en équipe, mais aussi individuellement. »