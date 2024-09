Luis Enrique a une grosse crainte pour le PSG

Alexis Brunet

Luis Enrique a entamé sa deuxième saison au PSG et il a quelques appréhensions. L’entraîneur parisien estime notamment que cette saison sera très longue et qu’il faudra faire particulièrement attention aux organismes afin d’éviter les blessures. Dans ce sens, plusieurs décisions ont été prises, bien avant le début de la saison.

Après une première saison couronnée de succès à la tête du PSG, Luis Enrique entend faire encore mieux cette année. Une ambition légitime, mais périlleuse, car le calendrier surchargé du club de la capitale pourrait causer bien des torts à l’effectif parisien.

Mercato - Luis Enrique : Le PSG a d'autres priorités https://t.co/l8ezJtCWI6 pic.twitter.com/DiNyu0YX2A — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

Luis Enrique craint de trop nombreuses blessures

Selon les informations de L’Équipe, Luis Enrique a identifié bien avant le début de la saison que cette dernière serait très longue et rude, notamment en raison du nouveau format de la Ligue des champions, mais également de la Coupe du monde des clubs. L’entraîneur du PSG craint donc des blessures pour ses joueurs et il a pris certaines décisions afin de faire attention aux organismes.

Pas de tournée en Chine, beaucoup de repos et des postes doublés

Avant le début de la saison, le PSG avait ainsi décidé de ne pas se rendre en Chine, malgré de belles retombées financières, afin d’éviter de la fatigue aux Parisiens. De plus, le club de la capitale a accordé plusieurs semaines de repos à chaque joueur et même parfois plus à certains. Luis Campos s’est également attelé à doubler tous les postes, afin d’anticiper ce calendrier surchargé. La possibilité d’accorder des plage de repos à tour de rôle afin de faire souffler a également été évoquée.