Kylian Mbappé va ruiner le PSG !

Alexis Brunet

L’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG n’est pas terminée. Alors que l’attaquant a quitté le club de la capitale cet été, une affaire vient encore polluer les relations entre les deux parties. Le Madrilène réclame 55M€ à son ancien employeur, pour des salaires et des primes d’éthique non versés. La commission juridique de la LFP a enjoint Paris à payer le champion du monde, mais le champion de France ne souhaite pas répondre favorablement à cette demande. Il devrait donc saisir le tribunal des prud’hommes et il pourrait obtenir alors bien plus que 55M€.

Cet été, Kylian Mbappé a ouvert un nouveau chapitre de sa vie. Après avoir fait toute sa carrière en France, l’attaquant a décidé de quitter son pays et de rejoindre l’Espagne, et plus précisément le Real Madrid. Malgré son départ, le champion du monde est toutefois encore lié au PSG, à cause d’une affaire de gros sous.

Mercato - Luis Enrique : Le PSG a d'autres priorités https://t.co/l8ezJtCWI6 pic.twitter.com/DiNyu0YX2A — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

Mbappé réclame 55M€ au PSG

Avec son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé est désormais payé par le Real Madrid, mais il demande également de l’argent au PSG. En effet, l’attaquant demande 55M€ à son ancien employeur, qui correspondent à des salaires non versés ainsi qu’à des primes d’éthique. La commission juridique de la LFP a dans un premier temps donné raison au champion du monde, mais le club de la capitale ne souhaite pas lui verser cette somme. D’après les informations de L’Équipe, l’ancien Parisien pourrait donc saisir le tribunal des prud’hommes afin d’obtenir gain de cause.

Le PSG pourrait devoir verser plus que 55M€ à Mbappé

Si l’affaire se poursuit devant les prud’hommes, Kylian Mbappé pourrait obtenir davantage d’argent de la part du PSG. En effet, les intérêts pour retard de paiement commencent à courir dès que la procédure est lancée et ils s’élèvent à 8%. Par exemple, si l’attaquant obtient gain de cause face au PSG après un an de saisine, le club de la capitale devra lui verser les 55M€, plus 4,4M€. Le Madrilène a donc tout intérêt à se dépêcher.