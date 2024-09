Mercato : Un joueur de «haut niveau» échappe à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant tout l’été, l’une des priorités de l’OM a été de renforcer un secteur offensif qui s’est rapidement affaibli avec les départs d’Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Dans cette optique, Youssoufa Moukoko a longtemps été annoncé très proche de l’OM. Mais c’est finalement l’OGC Nice qui a obtenu son prêt pour le plus grand bonheur de la direction des Aiglons.

Cet été, l'OM était sur tous les fronts pour renforcer son effectif en recrutant notamment onze nouveaux joueurs à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi, Jonathan Rowe et Neal Maupay. Et pourtant, le club phocéen aurait pu frapper encore plus fort puisque d'autres joueurs ont été annoncés dans le viseur de l'OM à l'image de Youssoufa Moukoko.

Nice a finalement récupéré Moukoko

Finalement, l'OM a décidé de ne pas donner suite à ce dossier à cause des exigences du Borussia Dortmund. Et c'est finalement l'OGC Nice qui a raflé la mise par le biais d'un prêt. D'ailleurs, Florian Maurice ne manquait pas d'afficher sa satisfaction. « C’est un joueur pétri de qualités, bon dans la profondeur et doué face au but. Malgré son jeune âge (19 ans), il est déjà international allemand et possède un vrai vécu au haut niveau. Il va nous offrir un profil différent devant », assure le directeur sportif de l’OGC Nice dans le communiqué du club.

«Youssoufa était un attaquant très convoité»

Un avis également partagé par Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice : « Youssoufa était un attaquant très convoité et nous sommes ravis de le voir nous rejoindre. Le mercato est fait d’opportunités, celle-ci était belle et nous l’avons saisie. Nous lui souhaitons la bienvenue. » Reste désormais à savoir si l'OM regrettera d'avoir misé sur Elye Wahi plutôt que Youssoufa Moukoko.