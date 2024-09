Après le mercato, une sanction tombe pour l’OM.

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le verdict est tombé ce vendredi soir. Placé sous haute surveillance depuis septembre 2022, l'OM a répondu aux exigences de l'UEFA en respectant les règles liées au fair-play financier pour 2023. Néanmoins, le club marseillais, tout comme Aston Villa, a écopé d'une amende pour une transmission tardive des informations financières.

L’OM, l’AS Monaco et le PSG avaient conclu un pacte avec l’UEFA en septembre 2022. Épinglés par l’instance pour ne pas avoir respecté les règles liées au fair-play financier en raison d'un déficit supérieur à 30 M€ sur trois exercices comptables, les clubs s’étaient engagés à réduire la voilure et revenir sur le droit chemin. Trois ans après, le verdict est tombé.

L'OM est fixé

La Première Chambre du Club Financial Control Body a annoncé que le PSG, l’AS Monaco et l’OM avaient respecté leurs engagements et atteint les objectifs fixés pour 2023. Mais contrairement aux deux autres formations de Ligue 1, l’équipe marseillaise a été sanctionnée

L'OM est sanctionné

L’OM a écopé d’une amende de 20 000€ pour une transmission tardive des informations financières. L’addition est encore plus salée pour Aston Villa, qui est redevable d’une amende de 60 000€, mais aussi pour l’Istanbul Basaksehir (100 000€) qui risque, en plus, une exclusion de la prochaine compétition interclubs de l'UEFA.