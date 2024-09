Vente OM : C’est fait pour l’Arabie Saoudite, l’annonce arrive

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que la saison vient de débuter, et plutôt d'une belle manière pour l'OM, Thibaud Vézirian vient relancer le dossier lié à la vente de l'OM. Au cours de l'un de ses lives, le journaliste a confirmé que les négociations avec l'Arabie Saoudite vont aboutir à un accord. Et l'officialisation serait imminente.

L’OM est sur son petit nuage en ce début de saison. Désormais mené par Roberto de Zerbi, le club marseillais demeure invaincu et pointe juste derrière le PSG au classement du championnat. Rarement de passage à Marseille, Frank McCourt a pu assister à la première rencontre à domicile face au Stade de Reims. Le propriétaire de l’OM n’a pas hésité à mettre la main à la poche cet été pour relancer la machine. Signe de son investissement au sein de la formation phocéenne ? Oui, mais pas pour Thibaud Vézirian. Selon le journaliste, le temps de McCourt à la tête de l’OM est compté.

Officiel : Pisté par l’OM, il a enfin signé https://t.co/LkhzJ2jEdE pic.twitter.com/v2j5q7hOr4 — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

« Il n’y a pas de stand-by »

« Il n’y a pas de stand-by, tout est en route et il ne manque que l’officialisation. Tout le monde attend de connaître le timing d’annonce. Gardons l’effet de surprise et n’en parlons pas même si tout est ok en coulisses. Et ça, ce sont des gens dans le dossier et au cœur des décisions qui me le disent donc il n’y a pas de souci là-dessus les amis. Avec tout ce qui se passe au club, on ne serait plus dans l’aberrant, mais dans le n’importe quoi » a confié Vézirian lors d’un live Twitch.

Vézirian campe sur ses positions

Selon lui, un consortium international mené par l’Arabie Saoudite devrait débarquer à l’OM malgré les récentes déclarations de McCourt sur son implication. « Avec la vente de l’OM, la Ligue 1 va aller mieux. Beaucoup de gens attendent ça même si ça a été trop long à se décanter à cause des intérêts internationaux. Heureusement, que les nouvelles sont bonnes en coulisses. Maintenant, chacun va sortir avec les honneurs, et ça se met en place. De toute façon, c’est inéluctable même si la longueur du dossier, c’est inutile » a confié Vézirian.