Panique pour cette star, le PSG possède le «capitaine parfait»

Alexis Brunet

Depuis maintenant plusieurs saisons, Marquinhos est le capitaine du PSG. Le Brésilien a hérité du brassard après le départ de Thiago Silva, mais il est parfois critiqué et certains aimeraient que ce rôle revienne à un autre joueur. Gianluigi Donnarumma pourrait être le candidat idéal, car selon son sélectionneur, il est un capitaine parfait avec l’Italie.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a changé beaucoup de choses. Pour ce qui est du capitaine, le coach parisien a toujours laissé le choix à son vestiaire. Les joueurs du club de la capitale ont décidé la saison dernière de faire confiance à Marquinhos et cela devrait également être le cas cette saison.

Donnarumma est un « capitaine parfait » selon Spalletti

Si le vestiaire a donc choisi Marquinhos comme capitaine, certains supporters du PSG ne sont pas tout à fait d’accord. De nombreuses voix s’élèvent pour donner le brassard à un autre Parisien. Cela tombe bien, selon Luciano Spalletti, Gianluigi Donnarumma serait le candidat idéal, lui qui est un capitaine parfait avec l’Italie. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « Pour nous, Donnarumma est un capitaine parfait parce qu’il a vécu toutes les expériences possibles et inimaginables. Depuis son enfance, il était prédestiné parce qu’il avait déjà un physique imposant et c’est une qualité importante à son poste. Être sous la lumière et prendre des responsabilités et jouer dans un club important, tout cela l’a formé avant tout autre joueur normal. »

Spalletti encense Donnarumma

Luciano Spalletti semble complètement fan de Gianluigi Donnarumma. Le sélectionneur italien a insisté sur le rôle clé du joueur du PSG, notamment depuis qu’il est devenu capitaine. « Maintenant, il est devenu un gardien de but international et très fort. C’est un vrai capitaine toujours souriant, il aime tout le monde. Il est le premier à être malheureux quand les choses ne vont pas comme on le souhaite, et notamment lors du dernier match (lors du 8e de finale de l’Euro perdu face à la Suisse). Alors, on va le garder comme joueur, mais aussi comme capitaine. » Marquinhos a donc peut-être du soucis à se faire...