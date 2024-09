PSG : Hanouna dévoile «l’enfer» vécu avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Selon les dires de Cyril Hanouna, le vestiaire du PSG est soulagé d'avoir vu Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid cet été. A en croire l'animateur, le joueur de 25 ans avait réussi à se faire détester en raison de son attitude sur le terrain et de son caractère, que certains qualifieraient de maussade.

Le cycle a pris fin au bout de sept ans. Arrivé en 2017, Kylian Mbappé a clôturé son aventure au PSG sur un doublé Coupe de France-Ligue 1. Le joueur de 25 ans ne remportera donc pas de Ligue des champions avec le club parisien, qui aurait plutôt bien accueilli son départ au Real Madrid.

Mbappé détesté dans le vestiaire du PSG

Car selon les informations de Cyril Hanouna, Mbappé agaçait fortement le reste du groupe parisien. Les derniers mois ont été plutôt délicats à gérer pour le PSG en raison, notamment, du comportement de sa star.

« Ça a été l’enfer »

« Ça s’est terminé en eau de boudin. Entre Kylian Mbappé et le PSG ça a été l’enfer les derniers mois. Non seulement dans le vestiaire, parce que pour les joueurs c’était devenu très compliqué de joueur avec Kylian Mbappé. Dès que tu rates un contrôle il te fait une gueule comme si t’avais raté un but sans gardien, c’est insupportable. Dans le vestiaire c’est lui le taulier, il choisit qui fait quoi ou non » a lâché Hanouna sur Europe 1.