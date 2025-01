F1 - Verstappen : Des «coui****» sont réclamées chez Red Bull !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive, Max Verstappen s’impose comme l’un des plus grands pilotes de l’ère moderne. Extrêmement performant, le Néerlandais se distingue également par son caractère prononcé, et sa prise de risque en piste. Des caractéristiques nécessaires afin de répondre aux attentes du responsable de la filiale jeunes de Red Bull Helmut Marko.

A 27 ans, Max Verstappen est à son apogée. Le pilote néerlandais vient d’être sacré champion du monde pour la quatrième année consécutive, et semble bien parti pour devenir l’un des plus grands pilotes de tous les temps. S’il s’est distingué avec une monoplace extrêmement compétitive au cours des dernières années, Verstappen a également prouvé qu’il pouvait battre n’importe qui juste avec des prises de risque. Son dépassement sur Lewis Hamilton en 2021 ou encore sa folle remontée au Brésil en 2024 démontrent que « Super Max » n’a pas froid aux yeux, et cela plaît à Red Bull.

« Il veut voir des pilotes qui n’ont pas peur. Vous devez montrer des couilles »

Ancien pilote des filiales jeunes de l’écurie autrichienne, Vitantonio Liuzzi a ainsi évoqué la manière dont Red Bull et plus précisément Helmut Marko voyait ses pilotes. « Je pense que Red Bull a une approche différente. Marko avait une approche différente des pilotes. Ils veulent vraiment voir un pilote qui est prêt à monter dans une voiture de Formule 1 sans faire d’erreurs et à être constant. Marko était parfait pour la marque. Il veut voir des pilotes qui n’ont pas peur. Vous devez montrer des couilles, des pilotes qui vivent de l’adrénaline et qui n’ont peur de rien. Je pense que Max a un caractère similaire au mien. »

« Je pense qu’il y a des similitudes entre Max et moi »

« Il m’a montré que j’en voulais toujours plus. Que je dois toujours me donner à 100 % et contrôler la voiture. Je pense qu’il y a des similitudes entre Max et moi qui l’ont rendu heureux. Red Bull est une marque très différente des autres équipes et ils considèrent les pilotes de manière très différente », conclut Vitantonio Liuzzi au sein du podcast Inside Line.