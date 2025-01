Mbappé : «C’est terminé», le Real Madrid annonce la fin !

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. Le champion du monde 2018 peinait toutefois à retrouver son niveau habituel et vivait donc en plein calvaire dans la capitale espagnole. Mais depuis quelques temps, l’international français va beaucoup mieux. Et les Merengue l’ont bien fait savoir.

L’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. En fin de contrat avec le PSG, l’international français a choisi de ne pas prolonger pour s’engager libre au Real Madrid. Mais ses premiers mois dans la capitale espagnole ont été laborieux. Le champion du monde 2018 peinait à retrouver son véritable niveau, et ses prestations étaient plutôt décevantes.

Mbappé brille depuis la trêve hivernale

Mais depuis quelques temps, Kylian Mbappé a repris des couleurs. L’attaquant de 26 ans s’affiche comme l’un des meilleurs joueurs du Real Madrid depuis la trêve hivernale. Carlo Ancelotti n’a d’ailleurs pas manqué de le couvrir de louanges après le naufrage contre le FC Barcelone le 12 janvier dernier (2-5).

Le Real Madrid annonce la fin de son calvaire

Et en interne, le Real Madrid a bien remarqué que Kylian Mbappé se sentait beaucoup mieux d’après les informations d’AS. Le natif de Bondy agit beaucoup plus comme un cadre du vestiaire désormais. L’ancien du PSG serait plus à son aise qu’il y a quelques mois au sein de la Casa Blanca. Les Merengue ont donc fait savoir que son calvaire était « terminé », ce qui promet de grandes choses pour la seconde partie de saison. À suivre...