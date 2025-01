Mbappé - Vinicius Jr : La presse espagnole annonce un problème au Real Madrid

Jean de Teyssière

Jeudi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du Roi, le Real Madrid s’est fait peur. Menant 2-0 à dix minutes de la fin face au Celta Vigo, leurs adversaires sont revenus à 2-2 pour accrocher la prolongation. Finalement, le Real Madrid a gagné 5-2 et si Kylian Mbappé a retrouvé son niveau, la presse espagnole s’inquiète de celui de Vinicius Jr.

Au Real Madrid, l’année 2025 ne commence pas de la meilleure des manières. Dimanche dernier, les hommes de Carlo Ancelotti ont été balayés par le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne (5-2). Une réaction était attendue face au Celta Vigo et malgré la victoire (5-2), le Real Madrid n’a pas rassuré.

Mbappé, un niveau retrouvé ?

Depuis sa traversée du désert du mois de novembre dernier, Kylian Mbappé s’est remis en ordre de marche en se rapprochant de son meilleur niveau. Son but face au Celta Vigo jeudi soir est un modèle du genre, avec une chevauchée fantastique de 60 mètres avant de dribbler un défenseur et frapper en force en angle fermé. Moins d’une semaine après son superbe but lors du Clasico, Mbappé est de retour !

Vinicius a perdu la flamme ?

Et si Vinicius Jr et Mbappé n’arrivaient jamais à cohabiter ensemble ? Lorsque Kylian Mbappé était en dessous de tout, le Brésilien prenait le jeu à son compte pour permettre au Real Madrid de gagner. Désormais, c’est Kylian Mbappé qui attire toute la lumière à lui et Vinicius qui est à la peine. Le quotidien AS estime que l’étincelle n’est plus présente chez l’international brésilien, malgré son but face à Vigo, qui paye ses mauvais choix et son comportement agressif sur les terrains. Le média dresse ainsi un parallèle entre les deux stars merengue, s'interrogeant sur leur compatibilité...