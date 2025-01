Real Madrid : L’objectif hallucinant de Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, Kylian Mbappé a été auteur d’un beau doublé lors de la victoire du Real Madrid face à Las Palmas (4-1). Très en forme, l’attaquant de 26 ans a démarré 2025 sur de bonnes bases, et souhaite clairement poursuivre sur sa lancée. En interne, l’ancien du PSG se serait même fixé un objectif de buts à atteindre.

Plusieurs mois après son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé semble enfin retrouver l’intégralité de ses moyens. Le numéro 9 réalise une première saison intéressante en Espagne, et ce malgré quelques passages à vide importants. Quoi qu’il en soit, l’ancienne gloire du PSG a démarré cette année 2025 de la meilleure des manières.

Mbappé en feu ! 🔥 Ses exploits éblouissent le vestiaire et relancent les ambitions du Real Madrid pour la fin de saison. https://t.co/BuXqCGy0vU — le10sport (@le10sport) January 20, 2025

Mbappé de nouveau étincelant

Plus d’une semaine après son très beau but lors du Classico face au Barça en SuperCoupe d’Espagne (2-5), Kylian Mbappé a de nouveau brillé. Homme du match face à Las Palmas ce samedi (4-1), l’attaquant français a réalisé une prestation de grande classe, avec deux buts et une passe décisive à la clé. Désormais, Mbappé voit son total de buts inscrits grimper à 18 (toutes compétitions confondue), et ne souhaite pourtant pas se satisfaire de cela.

Le Français vise les 40 buts

« Je suis très heureux parce que maintenant je suis bien adapté à l’équipe. Je peux jouer comme je le veux avec mes coéquipiers, et je pense que toute l’équipe en profite », a quant à lui affirmé le Français, qui d’après MARCA, se serait fixé un gros objectif de 40 buts inscrits pour sa première saison sous les couleurs du Real Madrid.