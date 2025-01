F1 - Hamilton : Un «compte de fées» déjà annoncé chez Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après six titres de champion du monde chez Mercedes, Lewis Hamilton a décidé de partir chez Ferrari. Les débuts de « King Lewis » au sein de l’écurie italienne sont attendus au tournant, dans ce qui pourrait être un véritable « compte de fées » selon un ancien ingénieur de la Scuderia, qui se réjouit de l’arrivée du Britannique.

Considéré comme le transfert le plus important de ces dernières années, l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari fait jaser. Beaucoup espèrent que la légende désormais âgée de 40 ans aille chercher un huitième titre de champion du monde au sein de l’écurie italienne. Ancien ingénieur de la Scuderia, Rob Smedley s’est dit très heureux de la venue du septuple champion du monde.

F1 - Hamilton : Il annonce du lourd pour Ferrari ! https://t.co/VryqwjvF50 pic.twitter.com/R5ucDqo3m2 — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

« Je suis très heureux qu’il aille chez Ferrari »

« Je suis un grand fan de Lewis. Je l’aime, j’aime ce qu’il fait pour le sport et ce qu’il fait en dehors du sport. Je suis très heureux qu’il aille chez Ferrari. Je pense que c’est une bonne chose. C’est bizarre pour nous tous quand un pilote de cette envergure change d’équipe, après tant de succès dans une autre équipe. On s’en remet vite. Au cours des deux premiers mois de la saison, il sera un pilote Ferrari et ce sera comme s’il avait toujours été un pilote Ferrari », a lâché Smedley au sein du podcast Red Flags.

« S’il peut remporter son huitième championnat en tant que pilote Ferrari, c’est un conte de fées »

« C’est une bonne chose pour le sport. Il n’y a pas de point négatif, pas d’inconvénient. S’il peut remporter son huitième championnat en tant que pilote Ferrari, c’est un conte de fées. Lewis fera passer l’équipe au niveau supérieur pour en faire une équipe constante. Le départ de Lewis de Mercedes a également ouvert la voie à l’arrivée d’un autre grand talent dans le sport. Je m’en réjouis. Kimi Antonelli est un jeune très fort. Je ne vois pas d’inconvénients, seulement des avantages. Je suis heureux que Lewis l’ait fait », conclut-il.