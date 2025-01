F1 - Ferrari : Du lourd est annoncé avec Lewis Hamilton

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir vécu une grande aventure avec Mercedes, Lewis Hamilton pilotera désormais une Ferrari. Le pilote britannique, qui vient de fêter ses 40 ans, a prouvé en 2024 qu'il était encore capable de rivaliser avec les meilleurs. Son arrivée est une excellente nouvelle pour l'écurie italienne aux yeux de Rob Smedley, un ancien ingénieur de la Scuderia.

En réussissant à aller chercher deux nouvelles victoires en Formule 1, Lewis Hamilton a prouvé qu'il en avait encore sous le pied même à son âge. Le pilote britannique n'a pas envie de terminer sa carrière tout de suite et il va continuer de concourir dans une grande écurie. D'ailleurs on croit beaucoup en son association avec Charles Leclerc dans le clan Ferrari.

Hamilton chez Ferrari, la bombe

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton a écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de la Formule 1. Le Britannique vient de terminer son aventure avec Mercedes qui durait depuis 2013. En signant chez Ferrari, il s'offre un nouveau départ à 40 ans, une nouvelle qui a séduit beaucoup de passionnés. « Je suis un grand fan de Lewis. Je l’aime, j’aime ce qu’il fait pour le sport et ce qu’il fait en dehors du sport. Je suis très heureux qu’il aille chez Ferrari. Je pense que c’est une bonne chose. C’est bizarre pour nous tous quand un pilote de cette envergure change d’équipe, après avoir connu tant de succès dans une autre équipe. Mais on s’en remet vite. C’est bon pour le sport. Il n’y a pas de point négatif, pas d’inconvénient » réagit Rob Smedley, un ancien ingénieur de Ferrari, pour le podcast Red Flags.

Hamilton futur champion du monde chez Ferrari ?

Malgré ses deux victoires en Formule 1 en 2024, Lewis Hamilton pointe tout de même au septième rang au classement des pilotes puisque la saison a été assez compétitive. Mais Rob Smedley croit encore à un huitième titre record : « S’il peut remporter son huitième championnat en tant que pilote Ferrari, c’est un conte de fées. Lewis fera passer l’équipe au niveau supérieur pour en faire une équipe plus complète ».