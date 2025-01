F1 - Hamilton : Un projet de rêve est annoncé !

Pierrick Levallet

Fraîchement arrivé du côté de chez Ferrari, Lewis Hamilton a toujours un rêve en F1. Le septuple champion du monde souhaite disputer un Grand Prix en Afrique avant de prendre sa retraite. Le projet semble d’ailleurs prendre forme du côté de l’Afrique du Sud, qui semble avoir identifié l’endroit idéal pour un tel événement.

Alors qu’il démarre un nouveau chapitre de sa carrière, puisqu’il a signé chez Ferrari, Lewis Hamilton souhaite encore voir l’un de ses rêves se réaliser en F1. Le septuple champion du monde espère voir un Grand Prix en Afrique s’ajouter au calendrier avant sa retraite. « Nous ne pouvons pas ajouter des courses dans d’autres endroits et continuer à ignorer l’Afrique, dont le reste du monde ne fait que s’emparer. Personne ne donne rien à l’Afrique » a-t-il notamment confié. Et son souhait pourrait très bien être exaucé prochainement.

Un Grand Prix en Afrique du Sud prend forme !

En effet, le ministère des Sports, des Arts et de la Culture d’Afrique du Sud vient tout juste de proposer plusieurs endroits potentiels via son Comité Directeur de la Candidature en Formule 1. « Un promoteur et/ou un endroit correspondant et une ville d’accueil seront choisis pour une candidature auprès de la FIA et de la Formule 1. L’environnement doit contribuer à l’aspect et à l’ambiance d’un événement international de premier plan et/ou fournir une toile de fond emblématique. Le tracé doit offrir un spectacle excitant et autoriser des luttes roue contre roue en offrant de nombreuses chances de dépassements » peut-on notamment lire dans la déclaration comme le rapporte NextGen-Auto.

«Nous envisageons 2027»

Gayton McKenzie pense d’ailleurs avoir déniché l’endroit parfait pour un tel événement. « La course aura lieu à Kyalami. Kyalami fait ce qu’il faut. Toby Venter et Willie Venter, les patrons du circuit, font un excellent travail pour amener Kyalami aux normes de la F1. Ils ont investi de l’argent, il est là. Ils ont rencontré Apex, qui s’occupe de la piste pour la rendre conforme aux normes de la F1. Nous nous assurons que nous allons accueillir le championnat, et je pense que nous envisageons 2027. Nous étions là, cela va se faire. Cela va se faire ici » a indiqué le ministre des Sports d’Afrique du Sud dans des propos rapportés par le média de sports automobiles. Lewis Hamilton peut se mettre à rêver.